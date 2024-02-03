Стали известны самые популярные марки автомобилей в Китае

В последнее время китайский автомобильный рынок переживает бурный рост, превосходя по объемам продаж российский. В августе 2023 года китайцы купили около 2 миллионов новых автомобилей, в то время как Россия за весь 2023 год достигла 815 тысяч проданных машин. На фоне этого роста выделяются пять популярных брендов среди китайских потребителей.

BYD: лидер рынка с резким ростом на 130% за последний год. BYD доминирует, основываясь на производстве электромобилей и гибридов.

Volkswagen: на втором месте, сохраняя традиционную популярность. Увеличил долю на китайском рынке до 20% в 2023 году.

Toyota: занимает третье место с высоким спросом, особенно благодаря маркетинговым кампаниям и скидкам. Toyota Camry с гибридным двигателем стала лидером в линейке.

Honda: также популярен, с планами электрификации всего модельного ряда на китайском рынке с 2030 года.

Changan: закрывает топ-5. Известен россиянам, но цены в Китае значительно ниже, и модели подвергаются рестайлингу с агрессивным дизайном.

Китайский авторынок продолжает развиваться, преодолевая как геополитические, так и экономические вызовы. Вопреки мировым потрясениям, Китай в два раза опередил Евросоюз и Британию в темпах производства автомобилей. Несмотря на рост китайских брендов, китайцы предпочитают иномарки, считая их более качественными, даже несмотря на доступные цены на отечественные машины, сообщает Аргументы И Факты.