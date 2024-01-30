Российские дилеры сталкиваются с проблемами в обслуживании китайских автомобилей

Дилеры испытывают трудности с обслуживанием моделей Geely, Exeed и Li Auto, поскольку диагностическое оборудование не распознает их в базе данных.

Серверы диагностики не содержат информации о машинах, предназначенных для рынков других стран, что приводит к невозможности проведения диагностики и удаления ошибок со стороны дилеров, сообщает Газета.Ру.