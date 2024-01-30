Эксперты "АВТОСТАТ" провели исследование и определили лидера среди площадок для сделок с автомобилями

Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" провели исследование, выявив "Авито Авто" как лидера среди онлайн-площадок для сделок с автомобилями. Более трех тысяч автолюбителей из различных регионов России участвовали в опросе, где "Авито Авто" признана самой популярной и безопасной площадкой среди онлайн-сервисов. Согласно результатам, 75% респондентов предпочли "Авито Авто" для размещения объявлений о продаже автомобилей.
Кроме того, исследование выявило, что "Авито Авто" также лидирует по узнаваемости (91%) и эффективности в поиске покупателей (66,7%). Порталы Auto. ru и Drom. ru заняли второе и третье места соответственно.
Анализ отдельных регионов показал, что "Авито Авто" обладает высокой узнаваемостью в различных федеральных округах и городах, включая Центральный, Северо-западный, Южный, Санкт-Петербург, Поволжье и Северный Кавказ.
Исследование также подчеркнуло эффективность площадок в размещении объявлений и успешности продаж. Безопасность пользователей оценивалась по нескольким критериям, и "Авито Авто" вышло на первое место с 42%, за ними следовали Auto. ru и Drom. ru.
Таким образом, исследование подтвердило ведущую роль "Авито Авто" среди онлайн-площадок для сделок с автомобилями, подчеркивая ее популярность, узнаваемость, эффективность и заботу о безопасности пользователей, сообщает РИА Новости.
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