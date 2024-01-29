На январь 2024 года в России прогнозируется продажа более 80 тысяч новых легковых автомобилей

В январе 2024 года прогнозируется продажа более 80 тысяч новых легковых автомобилей в России, что на 80% превышает показатели января 2023 года, но на 7% меньше, чем в январе 2022 года. Лидирующие позиции занимают традиционные бренды, в том числе Lada с долей рынка в 28%, за которыми следуют китайские марки Haval, Geely и Chery.

В топ-10 самых востребованных марок в январе 2024 года также входят Changan, Exeed, Omoda, Tank, Lixiang и Kia. Продажи новых легковых автомобилей в России за 2023 год увеличились на 69%, достигнув 1 миллиона 59 тысяч единиц. Lada удерживает лидерство на рынке, с ростом продаж на 86% до 324,4 тысяч машин. Среди иномарок новым лидером стала китайская Chery, с тройным ростом продаж до 119 тысяч автомобилей, вытеснив Haval на третье место, сообщает Российская Газета.