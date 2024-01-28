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Эксперты предлагают советы о том, как справиться с примерзшими дверями автомобиля
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 20:41

Эксперты предлагают советы о том, как справиться с примерзшими дверями автомобиля

Эксперты рекомендуют начать с потряски каждой двери, чтобы найти ту, которая открывается легче. В случае замерзшей личинки замка, предлагается использовать зажигалку или электрический фен для разогрева ключа. Оптимальным вариантом является применение "жидкого ключа", приобретаемого в автомагазине.

Для предотвращения обледенения дверей рекомендуется использовать скребок или омывающую жидкость, способную быстро растопить лед. Однако наиболее эффективным способом предотвращения проблемы является профилактика. Эксперты советуют обработать уплотнители дверей и стальные части автомобиля специальными морозостойкими составами перед наступлением зимы, чтобы избежать примерзания дверей, сообщает Правда.Ру.

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