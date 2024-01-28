Эксперты предлагают советы о том, как справиться с примерзшими дверями автомобиля

Эксперты рекомендуют начать с потряски каждой двери, чтобы найти ту, которая открывается легче. В случае замерзшей личинки замка, предлагается использовать зажигалку или электрический фен для разогрева ключа. Оптимальным вариантом является применение "жидкого ключа", приобретаемого в автомагазине.
Для предотвращения обледенения дверей рекомендуется использовать скребок или омывающую жидкость, способную быстро растопить лед. Однако наиболее эффективным способом предотвращения проблемы является профилактика. Эксперты советуют обработать уплотнители дверей и стальные части автомобиля специальными морозостойкими составами перед наступлением зимы, чтобы избежать примерзания дверей, сообщает Правда.Ру.
Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии
Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о посещении президентом РФ Владимиром Путиным "Балтийского завода" и строительстве новых российских ледоколов.
Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле
Один из двух нападавших, открывших огонь в католическом храме в Стамбуле, был арестован полицией, как сообщает газета Hürriyet.
МИД: Белоруссия активно снабжает Россию яйцами
Объем поставок из дружественной страны убедительно растет.
Захарова: организаторы "голой вечеринки" сами пригласили представителей СМИ
Организаторы вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сознательно пригласили представителей СМИ с целью привлечения внимания широкой публики.