Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России возросла на 30%

Согласно исследованию "Авто.ру Бизнес", в России за 2023 год средняя цена подержанного автомобиля выросла на 30%, достигнув отметки в 1,57 млн рублей к декабрю прошлого года. Отчет также указывает на различия в динамике цен от частных продавцов и автодилеров.

Цены от частных продавцов увеличились на 32%, составив 1,4 млн рублей, в то время как у автодилеров рост был менее значительным — 22%, достигнув отметки в 2,1 млн рублей в декабре, сообщает Национальная Служба Новостей.