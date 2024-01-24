Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России возросла на 30%

Согласно исследованию "Авто.ру Бизнес", в России за 2023 год средняя цена подержанного автомобиля выросла на 30%, достигнув отметки в 1,57 млн рублей к декабрю прошлого года. Отчет также указывает на различия в динамике цен от частных продавцов и автодилеров.
Цены от частных продавцов увеличились на 32%, составив 1,4 млн рублей, в то время как у автодилеров рост был менее значительным — 22%, достигнув отметки в 2,1 млн рублей в декабре, сообщает Национальная Служба Новостей.
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