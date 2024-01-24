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Эксперт Гераськин прогнозирует уход некоторых китайских автомобильных брендов с российского рынка
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:09

Эксперт Гераськин прогнозирует уход некоторых китайских автомобильных брендов с российского рынка

Глава дилерского холдинга "Борисхоф" Тимофей Гераськин прогнозирует уход некоторых китайских автомобильных брендов с российского рынка в 2024 году. В выступлении на конференции "Автомаркетолога" он отмечает, что увеличение необходимых инвестиций для закрепления на рынке может привести к трудностям для производителей, особенно в условиях низких объемов продаж.

Гераськин также прогнозирует рост продаж китайских электромобилей и гибридов в 2024 году до 25 000 единиц, по сравнению с 14,5 тысячами в 2023 году. В целом, китайские бренды планируют реализовать в России около 1,17 миллиона автомобилей в 2024 году, что превышает прошлогодний объем на 2,1 раза и оценивается в свете оптимистичного сценария рынка на уровне 1,3 миллиона машин, сообщает Российская Газета.

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