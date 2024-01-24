Эксперт Гераськин прогнозирует уход некоторых китайских автомобильных брендов с российского рынка

Глава дилерского холдинга "Борисхоф" Тимофей Гераськин прогнозирует уход некоторых китайских автомобильных брендов с российского рынка в 2024 году. В выступлении на конференции "Автомаркетолога" он отмечает, что увеличение необходимых инвестиций для закрепления на рынке может привести к трудностям для производителей, особенно в условиях низких объемов продаж.
Гераськин также прогнозирует рост продаж китайских электромобилей и гибридов в 2024 году до 25 000 единиц, по сравнению с 14,5 тысячами в 2023 году. В целом, китайские бренды планируют реализовать в России около 1,17 миллиона автомобилей в 2024 году, что превышает прошлогодний объем на 2,1 раза и оценивается в свете оптимистичного сценария рынка на уровне 1,3 миллиона машин, сообщает Российская Газета.
Ученые из университета Марселя сообщают о рисках эпидемии из-за найденных в Сибири вирусов
Ученые из университета Марселя предупредили о возможном риске новой пандемии из-за обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири зомби-вирусов, сообщает The Guardian. Генетик Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что эти опасные вирусы могут заразить людей и вызвать эпидемию.
Ученые из Великобритании обнаружили новый опасный патоген
Английские ученые обнаружили опасный патоген, ранее неизвестный науке, в крови пастуха, госпитализированного с признаками лихорадки в больницу Святого Томаса. Бактерия принадлежит к группе Variovorax, обитающей в почве, и, по предварительным данным, мужчина мог заразиться ею во время работы с животными.
Иммунолог и аллерголог Болибок дает рекомендации по мерам борьбы с частыми ОРВИ
Врач подчеркивает важность обращения к специалисту и прохождения анализов для выявления причин продолжительного болезненного состояния. Специалист сможет определить, какое звено иммунитета страдает и предписать соответствующее лечение.
Врач Гадзиян подчеркнул, что ржаной хлеб представляет собой более безопасную альтернативу для здоровья
Врач-онкоуролог Марк Гадзиян подчеркнул, что ржаной хлеб представляет собой более безопасную альтернативу для здоровья сосудов по сравнению с белым хлебом. Он отметил, что регулярное употребление ржаного хлеба связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей.