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Россиянам сообщили, необходимо ли промывать мотор при замене масла
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:02

Россиянам сообщили, необходимо ли промывать мотор при замене масла

В современных условиях, согласно рекомендациям автоэксперта Александра Носко, промывка системы смазки двигателя при замене масла становится необходимой лишь в определенных ситуациях. Специалист отмечает, что промывка целесообразна при переходе от минерального моторного масла к полусинтетическому или синтетическому, так как минеральное масло может оставить в системе тягучую пленку, которая снизит эффективность синтетического масла.

Носко подчеркивает, что также рекомендуется промывать двигатель после любого рода ремонта двигателя или при покупке подержанного автомобиля без информации о залитом моторном масле. В прошлом, несколько десятилетий назад, промывка двигателя при смене масла была более актуальной, связанной с минимальным содержанием очищающих присадок в маслах, требующих удаления микропыли, несгоревших частиц топлива и других продуктов износа из системы смазки, сообщает Газета.Ру.

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