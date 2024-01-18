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Эксперт Сажин информирует россиян о правильном подходе к приобретению подержанного автомобиля
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:44

Эксперт Сажин информирует россиян о правильном подходе к приобретению подержанного автомобиля

Перед покупкой рекомендуется тщательно проверить автомобиль в автосервисе, даже если у него были повреждения. Специалист утверждает, что наличие предыдущих повреждений не является критичным, главное — оценить качество и условия проведенных ремонтных работ.

Владимир Сажин подчеркивает важность обследования геометрии кузова и компрессии двигателя. В случае выявления проблем рекомендуется отказаться от покупки. Кроме того, при осмотре автомобиля с пробегом следует обращать внимание на подкапотное пространство, поскольку чистый двигатель может свидетельствовать о попытке скрыть подтеки масла. Сажин предупреждает о возможных высоких затратах на замену прокладок и рекомендует быть бдительными при выборе автомобиля, сообщает Газета.Ру.

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