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Согласно исследованию
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:23

Согласно исследованию "Автостат Инфо" самым распространенным автомобилем в РФ остается ВАЗ-2107

Согласно исследованию "Автостат Инфо", проведенному в России, самым распространенным автомобилем остается ВАЗ-2107 с числом в 1,26 миллиона единиц. На втором месте расположился Kia Rio с 1,02 миллионами автомобилей. Также в топ-5 входят ВАЗ-2109 (1 миллион), Lada 2121 Niva (956,5 тысяч) и Lada Granta (932,3 тысячи).

По маркам лидирует Lada с 12,28 миллионами автомобилей, за ней с большим отрывом следуют Toyota (3,78 миллиона) и Kia (2,62 миллиона). Кроме того, в пятерку входят Hyundai (2,32 миллиона) и Renault (2,18 миллиона).

Общее количество легковых автомобилей в России на начало 2024 года составляет 44 099 620 единиц, сообщает Российская Газета.

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