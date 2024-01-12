В 2023 году продажи новых автомобилей в России выросли на 57,8%

В 2023 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 57,8%, достигнув уровня в 1,1 миллиона единиц. Декабрь 2023 года выделяется резким ростом продаж на 84,6%, что составило 128,9 тыс. автомобилей.

Минпромторг России прогнозирует, что восстановление рынка будет продолжаться, и к 2024 году объем продаж может достигнуть 1,3 миллиона единиц. В долгосрочной перспективе ожидается постепенный рост с увеличением на 1% ежегодно. По прогнозам, к 2030 году российский авторынок достигнет уровня 1,8 миллиона автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж увеличится до 1,9 миллиона автомобилей в год, сообщает Газета.Ру.