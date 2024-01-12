В 2023 году продажи новых автомобилей в России выросли на 57,8%

В 2023 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 57,8%, достигнув уровня в 1,1 миллиона единиц. Декабрь 2023 года выделяется резким ростом продаж на 84,6%, что составило 128,9 тыс. автомобилей.
Минпромторг России прогнозирует, что восстановление рынка будет продолжаться, и к 2024 году объем продаж может достигнуть 1,3 миллиона единиц. В долгосрочной перспективе ожидается постепенный рост с увеличением на 1% ежегодно. По прогнозам, к 2030 году российский авторынок достигнет уровня 1,8 миллиона автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж увеличится до 1,9 миллиона автомобилей в год, сообщает Газета.Ру.
Ученые бьют тревогу из-за возросшей угрозы раковых заболеваний среди молодежи в мире
В течение последних 20 лет частота выявления рака в США выросла на 12,8%, вызывая беспокойство относительно изменений в окружающей среде, включая пищу и лекарства. Врач Андреа Черчек отмечает, что пациенты становятся моложе, и возможно, это связано с неопределенными факторами.
Недостаточное финансирование от США отразится на украинских пенсионерах, считает Зеленский
Киев обвиняет Запад в недостаточной финансовой поддержке, спекулируя пенсионерами и незащищенными слоями населения.
Исследования ученых подтверждают, что неправильное распределение времени приема пищи может вызвать заболевания
Исследования ученых подтверждают, что неправильное распределение времени приема пищи, особенно поздний завтрак и ужин, может стать провокатором сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Ученые сообщают, что постоянная проверка смартфона может быть вредной для людей, страдающих ОКР
Исследование университета штата Калифорния, представленное в журнале Current Psychology (Springer), выявило, что постоянная проверка смартфона может быть вредной для людей, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Более 400 участников были опрошены и подвергнуты тестам, выявляющим признаки ОКР.