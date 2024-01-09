Водителям назвали правила для большей устойчивости автомобиля в гололед

Увеличение дистанции между автомобилями в зимних условиях — важное правило безопасного движения, подчеркивает технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов. Важно также плавно использовать педали газа и тормоза при выезде на снежные дороги.
Маневры следует выполнять медленно и аккуратно, соблюдая дистанцию. Режимы вождения "зима" или "эко" могут помочь уменьшить пробуксовку автомобиля. В условиях ограниченной видимости рекомендуется включать габариты, ближний свет и противотуманные фары.
Дополнительные проблемы могут вызвать колеи и сугробы на обочинах, поэтому при их преодолении следует быть предельно осторожным. Отказ от поездки на автомобиле в непогоду — лучшее решение, если есть такая возможность, сообщает За Рулем.
Неизвестные злоумышленники повредили газопровод в северной части Германии
Неизвестные злоумышленники повредили газопровод для строящегося СПГ-терминала в северной части Германии, просверлив в нем восемь дыр. По информации немецкого издания Spiegel, ущерб от инцидента оценивается в 1,6 миллиона евро.
Глава британского Минобороны: отправка в Красное море фрегата Richmond
Великобритания отправила в Красное море фрегат "Ричмонд", который в сопровождении эсминца "Даймонд" будет участвовать в обеспечении свободы судоходства в данном регионе.
Врач Болибок разработал эффективные меры защиты в условиях тройной эпидемии
Врач иммунолог и аллерголог Владимир Болибок разработал эффективные меры защиты в условиях тройной эпидемии гриппа, Covid-19 и ОРВИ в России. В свете открытия детских садов и школ, специалист предупреждает о возможной волне инфекций и высоких рисках заражения.
Врач Кулешова опровергла существование диагноза "метеозависимость"
Врач-терапевт и кардиолог клиники "Мой медицинский центр" Дарья Кулешова опровергла существование диагноза "метеозависимость", подчеркнув, что по данным научного сообщества такого диагноза нет в Международной классификации болезней. Она отметила отсутствие научных исследований, подтверждающих данную теорию.