Водителям назвали правила для большей устойчивости автомобиля в гололед

Увеличение дистанции между автомобилями в зимних условиях — важное правило безопасного движения, подчеркивает технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов. Важно также плавно использовать педали газа и тормоза при выезде на снежные дороги.

Маневры следует выполнять медленно и аккуратно, соблюдая дистанцию. Режимы вождения "зима" или "эко" могут помочь уменьшить пробуксовку автомобиля. В условиях ограниченной видимости рекомендуется включать габариты, ближний свет и противотуманные фары.

Дополнительные проблемы могут вызвать колеи и сугробы на обочинах, поэтому при их преодолении следует быть предельно осторожным. Отказ от поездки на автомобиле в непогоду — лучшее решение, если есть такая возможность, сообщает За Рулем.