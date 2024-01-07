На Хайнане проходит выставка экологических машин

На выставке экологических автомобилей на Хайнане приняли участие около 90 автобрендов, представив более 500 моделей. Мероприятие, организованное Китайским комитетом по развитию международной торговли, Китайской международной торговой палатой и Международным выставочным центром КНР, проходит с 5 по 8 января в Хайкоу.
Газета "Хайкоу жибао" отмечает, что Хайнань стремится полностью запретить продажу автомобилей на ископаемом топливе к 2030 году, что придает рынку авто на альтернативных источниках энергии большие перспективы. Рынок Хайнаня уже занял первое место среди регионов Китая по внедрению экологических транспортных средств, и автопроизводители, такие как Xiaopeng Motors и IM Motors, выражают оптимизм относительно перспектив этого рынка, сообщает ТАСС.
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