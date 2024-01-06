Эксперты портала Autonews составили список самых ожидаемых автомобильных новинок 2024 года

Среди главных ожидаемых новинок выделены японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с 2,4-литровым турбированным двигателем мощностью 330 л. с. и американский кибергрузовик Tesla Cybertruck, который можно ожидать через параллельный импорт.
Также отмечается начало серийного производства грузовика Tesla Cybertruck в 2024 году, выход на рынок кроссовера Skoda Kodiaq, основанного на Volkswagen Tiguan, а также возвращение внимания к популярному в 1990-е годы Volkswagen Passat.
Среди других новинок стоит выделить Renault Duster с трехцилиндровым турбокомпрессором, электрический Mini Cooper для городского комфорта и новое поколение Peugeot 3008.
В Патагонии палеонтологи нашли новый вид травоядного динозавра
В Патагонии палеонтологи аргентинского совета по научным исследованиям Conicet обнаружили новый вид травоядного динозавра, получившего название Sidersaura marae. Этот четвероногий динозавр с длинной шеей и клювом жил примерно 96-93 миллиона лет назад на территории Южной Америки.
АТОР предоставило список самых странных правил и запретов для туристов, действующих в различных странах Европы
Одним из необычных ограничений стал запрет на использование полотенец на итальянском острове Сардиния, введенный из-за того, что туристы уносили с собой песок. На пляже Ла Пелоза разрешено брать только коврики для загара, а на розовом пляже Спьяджа Роза предусмотрены крупные штрафы до 3500 евро за кражу песка.
Ученые обнаружили новый класс антибиотиков
Ученые достигли значительного прорыва в борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями, обнаружив новый класс антибиотиков.
С 5 января бригадам скорой помощи разрешено оказывать помощь гражданам без их письменного согласия
С 5 января вступил в силу закон, разрешающий бригадам скорой помощи оказывать помощь гражданам без их письменного согласия, если эта помощь оказывается вне медицинской организации и пациент или его представитель не отказывались от нее ранее в письменной форме.