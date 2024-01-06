Эксперты портала Autonews составили список самых ожидаемых автомобильных новинок 2024 года

Среди главных ожидаемых новинок выделены японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с 2,4-литровым турбированным двигателем мощностью 330 л. с. и американский кибергрузовик Tesla Cybertruck, который можно ожидать через параллельный импорт.

Также отмечается начало серийного производства грузовика Tesla Cybertruck в 2024 году, выход на рынок кроссовера Skoda Kodiaq, основанного на Volkswagen Tiguan, а также возвращение внимания к популярному в 1990-е годы Volkswagen Passat.

Среди других новинок стоит выделить Renault Duster с трехцилиндровым турбокомпрессором, электрический Mini Cooper для городского комфорта и новое поколение Peugeot 3008.