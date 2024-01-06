Владельцы китайских автомобилей в России столкнулись с проблемой отваливания педали газа из-за низких температур

Новости сообщают о жалобах на технологическую несостоятельность китайских машин в условиях российских морозов. Один из случаев включает владелицу Changan CS55, у которой педаль газа оторвалась после коррекции коврика в салоне.

Проблема обусловлена использованием пластиковых деталей, что вызывает сомнения в надежности китайских автомобилей. Российские покупатели, привлеченные доступной ценой китайских машин, теперь осторожны из-за возможных технических неполадок.

Владельцам рекомендуется активно проверять свои автомобили перед поездками для избежания неприятных ситуаций на дорогах.