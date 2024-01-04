Эксперт Рязанов предостерегает от использования ручного тормоза зимой при парковке

Максим Рязанов, технический директор автомобильного маркетплейса Fresh, предостерегает от использования ручного тормоза зимой при парковке. При минусовых температурах он советует избегать этого, так как влага и грязь, скапливающиеся на тормозных колодках после поездок, могут вызвать примерзание к барабану и диску. При попытке использовать заднюю передачу после парковки возможно заклинивание задних тормозов.

Рязанов предупреждает, что при продолжении движения в таком состоянии можно повредить как сам ручной тормоз, так и всю тормозную систему автомобиля. Вместо этого он рекомендует использовать первую передачу для механических коробок передач и режим Parking для автоматических, сообщает Российская Газета.