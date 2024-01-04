Эксперты "За рулем" нашли интересный вариант бюджетного кроссовера с пробегом в России

Речь идет о доступном Volvo XC90, который, по мнению Сергея Зиновьева, эксперта портала, представляет собой отличную альтернативу новым автомобилям. Стоимость подержанного Volvo XC90 варьируется от 1,12 до 2,54 миллиона рублей, однако рекомендуется приобретать версии за 1,3-1,95 миллиона рублей.

Эксперт особо выделяет модель с двигателем объемом 3.2 литра и мощностью 238 лошадиных сил, считая ее особенно надежной и неприхотливой. Основным недостатком отмечается высокий расход топлива, достигающий 20-22 литров на 100 километров в городских условиях. Тем не менее, коробка передач не вызывает нареканий. В итоге, Volvo XC90 первого поколения оценивается как отличный выбор для тех, кто ищет доступный и надежный кроссовер, сообщает SM.News.