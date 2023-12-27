Эксперт по автомобильному вождению Баканов предоставил рекомендации по безопасной поездке в снегопад

Перед началом поездки рекомендуется тщательная подготовка автомобиля, включая проверку давления в покрышках и очистку осветительных приборов.
Дополнительные атрибуты, считаемые необходимыми, включают буксировочный трос, динамическую стропу для рывковых нагрузок, бустер для запуска силового агрегата и лопату. Эти предметы могут оказаться крайне полезными в ситуациях, когда необходимо избежать застревания или проблем с запуском машины.
Эксперт также подчеркнул важность изменения стиля вождения в зимних условиях. Рекомендуется уделять внимание мягкости движений, избегать резких торможений и ускорений, чтобы сохранить сцепление шин с дорожным покрытием, особенно на ледяных дорогах. Эффективные меры предосторожности и адаптация стиля вождения могут значительно повысить безопасность водителя при снегопаде, сообщает Naavtotrasse.
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