Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.12.2023 : 91,7069
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.12.2023 : 101,1178
Эксперт по автомобильному вождению Баканов предоставил рекомендации по безопасной поездке в снегопад
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:12

Эксперт по автомобильному вождению Баканов предоставил рекомендации по безопасной поездке в снегопад

Перед началом поездки рекомендуется тщательная подготовка автомобиля, включая проверку давления в покрышках и очистку осветительных приборов.

Дополнительные атрибуты, считаемые необходимыми, включают буксировочный трос, динамическую стропу для рывковых нагрузок, бустер для запуска силового агрегата и лопату. Эти предметы могут оказаться крайне полезными в ситуациях, когда необходимо избежать застревания или проблем с запуском машины.

Эксперт также подчеркнул важность изменения стиля вождения в зимних условиях. Рекомендуется уделять внимание мягкости движений, избегать резких торможений и ускорений, чтобы сохранить сцепление шин с дорожным покрытием, особенно на ледяных дорогах. Эффективные меры предосторожности и адаптация стиля вождения могут значительно повысить безопасность водителя при снегопаде, сообщает Naavtotrasse.

Мир

Таяние ледников может привести к освобождению древних вирусов, спящих в них десятки или сотни тысяч лет

Таяние ледников может привести к освобождению древних вирусов, спящих в них десятки или сотни тысяч лет

Этот процесс представляет серьезную угрозу для человечества, особенно в полярных областях, где содержится большинство первобытных патогенов.

Читать полностью
Президент Абхазии подписал новое соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Президент Абхазии подписал новое соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации нового соглашения о передаче России государственной дачи "Пицунда".

Читать полностью

Общество

Microsoft представила бесплатное приложение Copilot AI для Android

Microsoft представила бесплатное приложение Copilot AI для Android

Microsoft представила бесплатное приложение Copilot AI для Android, предоставляя пользователям удобный доступ к мощному искусственному интеллекту без необходимости регистрации. Основное преимущество приложения заключается в его простоте использования, поскольку для работы с ним не требуется вход в систему.

Читать полностью
JAMA Neurology: лекарство Энтресто может исказить результаты тестирования на деменцию

JAMA Neurology: лекарство Энтресто может исказить результаты тестирования на деменцию

Исследование, опубликованное в JAMA Neurology, обнаружило, что применение лекарства Энтресто, широко используемого для лечения сердечной недостаточности, может исказить результаты кровеносного теста, используемого для выявления болезни Альцгеймера.

Читать полностью

Новости