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Стартап-компания АО
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:26

Стартап-компания АО "Кама" представила технические характеристики российского электрокара "Атом"

Автомобиль будет сопоставим по размерам с Lada Granta хетчбэк, имея длину 3995 мм и ширину 1780 мм. Оснащен полностью независимой подвеской, приводом только задним и силовой установкой мощностью 204 л. с. Батарея на 77 киловатт позволяет проезжать до 500 километров без подзарядки.

Электромобиль будет оборудован портами зарядки Type 2 и GB/T, и при использовании мощной станции восемь минут зарядки обеспечат энергию для преодоления 100 километров. Разгон от 0 до 100 км/ч займет 8 секунд, а радиус разворота составит 4,9 метра. Производство автомобилей "Атом" запланировано на столичном заводе "Москвич" с выходом в автосалоны ожидаемо во второй половине 2025 года, сообщает Газета.Ру.

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