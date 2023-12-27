Стартап-компания АО "Кама" представила технические характеристики российского электрокара "Атом"

Автомобиль будет сопоставим по размерам с Lada Granta хетчбэк, имея длину 3995 мм и ширину 1780 мм. Оснащен полностью независимой подвеской, приводом только задним и силовой установкой мощностью 204 л. с. Батарея на 77 киловатт позволяет проезжать до 500 километров без подзарядки.
Электромобиль будет оборудован портами зарядки Type 2 и GB/T, и при использовании мощной станции восемь минут зарядки обеспечат энергию для преодоления 100 километров. Разгон от 0 до 100 км/ч займет 8 секунд, а радиус разворота составит 4,9 метра. Производство автомобилей "Атом" запланировано на столичном заводе "Москвич" с выходом в автосалоны ожидаемо во второй половине 2025 года, сообщает Газета.Ру.
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