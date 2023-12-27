Autonews представил пошаговую инструкцию по снятию стеклоочистителей на автомобиле, подчеркивая разнообразие креплений и их влияние на продолжительность использования. Несмотря на многочисленные ограничения, широкий выбор стеклоочистителей на рынке может стать замысловатым для владельцев.
Расходные материалы, такие как стеклоочистители, зависят от качества и условий эксплуатации, особенно в различных климатических условиях. Отмечено также увеличение разнообразия типов креплений, что создает неудобства для потребителей при выборе запчастей.
Таяние ледников может привести к освобождению древних вирусов, спящих в них десятки или сотни тысяч лет
Этот процесс представляет серьезную угрозу для человечества, особенно в полярных областях, где содержится большинство первобытных патогенов.
Президент Абхазии подписал новое соглашение о передаче России госдачи в Пицунде
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации нового соглашения о передаче России государственной дачи "Пицунда".
Стартап-компания АО "Кама" представила технические характеристики российского электрокара "Атом"
Автомобиль будет сопоставим по размерам с Lada Granta хетчбэк, имея длину 3995 мм и ширину 1780 мм. Оснащен полностью независимой подвеской, приводом только задним и силовой установкой мощностью 204 л.с. Батарея на 77 киловатт позволяет проезжать до 500 километров без подзарядки.
В России начались продажи новой модификации Changan Uni-K
В России начались продажи гибридной модификации кроссовера Changan Uni-K, согласно пресс-релизу, поступившему в "Газету.Ru".