В России наблюдается значительный рост спроса на запчасти для китайских автомобилей

За текущий год общие продажи автозапчастей выросли на 16,5% по сравнению со вторым полугодием 2022 года. Лидерами продаж остаются традиционные "тяжеловесы" рынка, такие как Lada, Toyota, Volkswagen, Hyundai и Ford.
Следует отметить, что наибольший прирост числа покупок запчастей для автомобилей китайских брендов за последние полгода отмечен у марки Omoda, где количество сделок выросло во впечатляющие 42 раза. Также востребованы детали для Voyah (рост в 23 раза) и Zeekr (рост в 19 раз). Повышенный интерес россиян к новым запчастям сопровождается увеличением спроса на них на 23%, в то время как спрос на подержанные детали увеличился лишь на 9%.
Наиболее часто запрашиваемыми оказались детали салона, привлекающие внимание 40% российских автовладельцев. Блоки управления стеклоподъемниками для Toyota и элементы обшивки для Lada также пользуются значительным спросом. Элементы электрооборудования занимают 31% спроса, при этом датчики и катушки зажигания ищут чаще всего.
Большой популярностью пользуются также элементы подвески и тормозной системы. Двигатели наиболее востребованы для автомобилей Lada и Hyundai Solaris, сообщает Зарулем.
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