Названы автомобили, которые россияне покупали больше всего в 2023 году

Согласно данным "Автостат Инфо", россияне в период с января по ноябрь текущего года приобрели 466,3 тыс. китайских легковых автомобилей на общую сумму 1,4 трлн рублей. Это составляет более половины общего оборота российского авторынка, который за тот же период достиг 2,5 трлн рублей. Наибольший вклад в общую сумму потраченных средств вносят автомобили Chery, лидирующие с выручкой в 301,7 млрд рублей, за ними следуют Geely (254,3 млрд рублей) и Haval (237,4 млрд рублей).
За ноябрь месяц россияне потратили почти 200 млрд рублей на китайские автомобили, что составляет две трети от общего оборота автомобильного рынка за этот месяц, согласно аналитикам. В рейтинге самых прибыльных моделей выделяются Chery Tiggo 7 Pro (114,4 млрд рублей), Haval Jolion (104,4 млрд рублей) и Omoda C5 (89,1 млрд рублей), сообщает Газета.Ру.
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