Эксперты "Автотеки" и Kodix провели исследование о ремонте автомобилей в России в 2023 году

Согласно данным, 89% россиян отметили рост цен на ремонт по сравнению с предыдущим годом. Для 64% из них затраты стали значительно выше. Только 6% не ощутили увеличения расходов.
Большинство россиян (61%) потратили на ремонт не более 30 тыс. рублей, в то время как 35% заплатили не более 150 тыс. рублей. Наиболее часто автовладельцы сталкивались с проблемами подвески и колес, за которыми следовали неисправности кузова и лакокрасочного покрытия, поломки двигателя и выхлопной системы. Электроника, мультимедийная система и освещение вызывали поломки реже, сообщает Газета.Ру.
Интересно, что почти треть россиян владеют своим автомобилем более 10 лет, а 25% — от пяти до 10 лет. Каждый пятый автомобилист эксплуатирует машину от трех до пяти лет, примерно столько же — от года до трех лет. Только 7% приобрели автомобиль в 2023 году. В опросе участвовали 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет по всей России.
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