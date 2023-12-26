Иранский автопроизводитель SAIPA получил официальное одобрение для продаж своих автомобилей на рынке в РФ

Официальный дистрибьютор, компания "Лаки Кэренси", сообщила, что SAIPA представит две первые модели — кросс-хэтч Quik и седан Saina S, цены на которые начнутся от 1,22 млн рублей.

Ранее планировавшаяся сертификация была отложена из-за определенных требований. Кросс-хэтч Quik, оснащенный 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 л. с., предлагается по цене порядка 1,5-1,6 млн рублей. Седан Saina S, созданный на платформе Ford Festiva/Mazda 121, также с аналогичным силовым агрегатом, станет доступным по цене от 1,22 млн рублей. Эксперты предполагают, что также может быть представлен седан Shahin на базе Toyota по цене 2,05 млн рублей.