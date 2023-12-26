На заводе НПП "Итэлма" запущено серийное производство отечественных систем ESC для легковых автомобилей

На заводе НПП "Итэлма" в Костроме запущено серийное производство отечественных систем электронной курсовой устойчивости (ESC) для легковых автомобилей. Первые ESC, произведенные в этом заводе, поступят на автомобили Lada Vesta начиная с начала 2024 года.
Вместе с этим предприятие начало производство российских антиблокировочных систем (ABS) в июле. Планируется выпуск 550 тыс. ABS и ESC в 2024 году, при этом половина объема приходится на системы курсовой устойчивости.
НПП "Итэлма" также планирует максимальную локализацию производства ESC к 2026 году, включая применение российских материалов и компонентов. В будущем ожидается увеличение объемов производства при росте спроса, с планами достичь до 1,2 млн единиц ежегодно.
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