Глава Минпромторга РФ Мантуров высказал мнение о возможности снижения цен на российские автомобили

Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров высказал мнение о возможности снижения цен на российские автомобили. По его словам, основными условиями для снижения стоимости машин будут снижение ключевой ставки и оптимизация затрат на логистику.
Мантуров обратил внимание на рост цен на автомобили из-за усложненной логистики, валютных колебаний и высоких затрат на заемные средства. Он отметил, что с учетом текущих условий стоимость автоперевозок может превышать маржинальность производителей. Вице-премьер выразил намерение Минпромторга РФ следить за динамикой цен и обеспечить постепенное снижение стоимости автомобилей с параллельным снижением ключевой ставки и затрат на логистику, сообщает РИА Новости.
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