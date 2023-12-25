Глава Минпромторга РФ Мантуров высказал мнение о возможности снижения цен на российские автомобили

Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров высказал мнение о возможности снижения цен на российские автомобили. По его словам, основными условиями для снижения стоимости машин будут снижение ключевой ставки и оптимизация затрат на логистику.

Мантуров обратил внимание на рост цен на автомобили из-за усложненной логистики, валютных колебаний и высоких затрат на заемные средства. Он отметил, что с учетом текущих условий стоимость автоперевозок может превышать маржинальность производителей. Вице-премьер выразил намерение Минпромторга РФ следить за динамикой цен и обеспечить постепенное снижение стоимости автомобилей с параллельным снижением ключевой ставки и затрат на логистику, сообщает РИА Новости.