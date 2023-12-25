РГ: в 2023 году российские водители изменили свои привычки

В 2023 году российские водители изменили свои привычки, сокращая расходы в нескольких областях. Вместо использования оригинальных запчастей, они предпочли доступные аналоги, особенно из категории "эконом". Сокращение ежедневного пробега на 3% сравнительно с 2019 годом указывает на экономию на топливе и бережное отношение к автомобилям. Тренд на самостоятельный ремонт усилился, с возвращением к практике самостоятельной установки запчастей.
Растущий интерес к акциям и скидкам свидетельствует о том, что водители стали более ценоспособными, активно используя возможности экономии в рамках бонусных программ. Подводя итог, в 2023 году россияне экономили на сервисе, особенно при самостоятельном ремонте и выборе более доступных запчастей, проявляя более бережное отношение к своим автомобилям, сообщает Российская Газета.
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Сиквел "Аквамена" начал свой кинопрокат вдвое хуже по сравнению с первой частью
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