Максим Рязанов предоставил ценные рекомендации для успешной сделки при покупке подержанных автомобилей

Максим Рязанов, технический директор автомобильного маркетплейса FRESH, предоставил ценные рекомендации для успешной сделки при покупке подержанных автомобилей. Он настоятельно посоветовал вести переговоры по стоимости и состоянию машины по телефону, чтобы избежать конфликтов с продавцом. Рязанов подчеркнул, что эффективный торг следует начинать только после осмотра автомобиля, с фокусом на конкретных недостатках.
При осмотре авто эксперт рекомендует внимательно сравнивать данные одометра с фактическим износом компонентов и интерьера, обращая внимание на маркеры большого пробега, такие как состояние ремней безопасности. Также он подчеркнул важность тщательной проверки всех документов для предотвращения будущих юридических проблем. Для оценки технического состояния автомобиля рекомендуется пригласить специалиста.
Рязанов отметил, что вероятность снижения цен на востребованные подержанные автомобили минимальна, особенно если у машины небольшой пробег и она выглядит практически новой, такие автомобили быстро расходятся без дополнительного торга, сообщает Carsweek.
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