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В ЦОДД в Москве введены в эксплуатацию восемь новых грузовиков КАМАЗ
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 20:17

В ЦОДД в Москве введены в эксплуатацию восемь новых грузовиков КАМАЗ

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве введены в эксплуатацию восемь новых грузовиков КАМАЗ с надстройкой типа кунг и колесной формулой 4×4 для использования Дорожным патрулем. Эти машины предназначены для обеспечения бесперебойного движения транспорта и обеспечения безопасности на дорогах столицы.

Глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что новые автомобили будут использоваться не только для буксировки тяжелой техники, но и для обеспечения безопасности на местах дорожно-транспортных происшествий на скоростных магистралях. Особое внимание уделяется высокой видимости новых КАМАЗов в любых погодных условиях, что приобретает важное значение при работе на автомагистралях. Этот шаг направлен на выполнение задач по повышению безопасности дорожного движения в городе, согласно указанию мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает Зарулем.

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