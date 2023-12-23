В ноябре экспорт японских автомобилей в Россию сократился на 44,9%, а также на треть уменьшилась поставка запчастей и комплектующих, свидетельствуют данные минфина Японии.

Этот значительный спад связан с введением санкций 9 августа, которые запретили экспорт в Россию автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л, а также гибридных машин. Общее количество подпавших под ограничения товаров составило около 750 наименований, включая шины, яхты, автокресла, товары из керамики, бумагу, стекло, керамическую плитку и другие товары.

В декабре Япония ввела новые санкции, затрагивающие 57 компаний различных отраслей, а также запретив импорт алмазов для непромышленного использования с 2024 года, сообщает Российская Газета.