Эксперт Манн дала ключевой совет при выборе нового автомобиля

В условиях растущей стоимости известных брендов из-за параллельного импорта, российские автолюбители сталкиваются с вопросом выбора.

Эксперт подчеркивает, что параллельный импорт может быть экономически более выгодным, предоставляя доступ к разнообразным моделям по привлекательным ценам. С другой стороны, китайские автомобили становятся популярными благодаря современному дизайну, передовым технологиям и доступным ценам.

Однако при выборе следует учесть риски, связанные с качеством, сервисом и доступностью запасных частей в регионе использования, сообщает Правда.Ру.