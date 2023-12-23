Эксперт Манн дала ключевой совет при выборе нового автомобиля

В условиях растущей стоимости известных брендов из-за параллельного импорта, российские автолюбители сталкиваются с вопросом выбора.
Эксперт подчеркивает, что параллельный импорт может быть экономически более выгодным, предоставляя доступ к разнообразным моделям по привлекательным ценам. С другой стороны, китайские автомобили становятся популярными благодаря современному дизайну, передовым технологиям и доступным ценам.
Однако при выборе следует учесть риски, связанные с качеством, сервисом и доступностью запасных частей в регионе использования, сообщает Правда.Ру.
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