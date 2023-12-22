Портал njcar.ru выделил пять самых надежных кроссоверов

Портал njcar. ru выделил пять надежных кроссоверов, которые остаются долговечными даже после 15 лет эксплуатации. Согласно аналитике iSeeCars, основанной на 750 000 отзывах владельцев, лидером является Toyota Highlander. Почти каждый пятый владелец этого внедорожника остается преданным ему более 15 лет.

Также в рейтинге отмечены Honda Pilot, чьи 15% владельцев долгие годы ценят его комфорт, безопасность и надежность, и более компактная альтернатива от Honda — Honda CR-V, среди которых 12,4% остаются верными своему выбору.

Subaru Forester с уникальными оппозитными моторами и симметричным полным приводом завоевал лояльность 12% владельцев в США, несмотря на возможные сложности с обслуживанием, сообщает Njcar.Ru.