Портал njcar. ru выделил пять надежных кроссоверов, которые остаются долговечными даже после 15 лет эксплуатации. Согласно аналитике iSeeCars, основанной на 750 000 отзывах владельцев, лидером является Toyota Highlander. Почти каждый пятый владелец этого внедорожника остается преданным ему более 15 лет.
Также в рейтинге отмечены Honda Pilot, чьи 15% владельцев долгие годы ценят его комфорт, безопасность и надежность, и более компактная альтернатива от Honda — Honda CR-V, среди которых 12,4% остаются верными своему выбору.
Subaru Forester с уникальными оппозитными моторами и симметричным полным приводом завоевал лояльность 12% владельцев в США, несмотря на возможные сложности с обслуживанием, сообщает Njcar.Ru.
Инженерская группа представила инновационную технологию, способную усиливать электромагнитные волны терагерцового диапазона
Инженерская группа из Южной Кореи и США представила инновационную технологию, способную усиливать электромагнитные волны терагерцового диапазона в десятки тысяч раз. С применением машинного обучения и теоретических моделей они создали терагерцовые нанорезонаторы, улучшив эффективность связи 6G более чем в 300 раз.
Инженеры-химики из Китая создали инновационный сверхтеплый свитер, используя аэрогель
Исследование, опубликованное в журнале Science, демонстрирует, что аэрогелевое волокно, созданное вдохновленными свойствами меха белого медведя, превосходит по термоизоляционным характеристикам хлопок, шерсть и пух.
Автоэксперт Хайцеэр поделился советами по запуску машины в сильные морозы
Вице-президент Национального союза автомобилистов, Ян Хайцеэр, поделился советами по запуску машины в сильные морозы. Он предупредил, что в таких условиях не следует моментально поворачивать ключ зажигания и крутить мотор.
Исследователи из США обнаружили новую причину диабета 2 типа
Исследователи из Университета Кейс-Вестерн-Резерв в США обнаружили новую причину диабета 2 типа, который затрагивает более полумиллиарда людей по всему миру. Они выяснили, что молекула-мессенджер оксид азота (NO) играет ключевую роль в нарушении работы инсулина, ответственного за уровень сахара в крови.