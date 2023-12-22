Автоэксперт Хайцеэр поделился советами по запуску машины в сильные морозы

Вице-президент Национального союза автомобилистов, Ян Хайцеэр, поделился советами по запуску машины в сильные морозы. Он предупредил, что в таких условиях не следует моментально поворачивать ключ зажигания и крутить мотор. Вместо этого эксперт рекомендует предоставить возможность импульсу и только затем поворачивать ключ до конца.

Хайцеэр подчеркнул важность поворота ключа для предоставления возможности импульсу, и лишь после этого завершать этот процесс. В случае сильных морозов также рекомендуется активизировать систему и аккумулятор, например, миганием фар. Он также уточнил, что для устойчивого запуска автомобиля в холодную погоду можно использовать дополнительные печки или электрический прогрев, сообщает News.Ru.

Эксперт предостерег от использования одеял для двигателя, пояснив, что хоть многие автомобили предоставляют место для утеплителя под капотом, его использование может привести к возгораниям. Также он рекомендует отказаться от заслонок перед радиатором, особенно в условиях северных регионов.