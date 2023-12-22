Автоэксперт советует приобрести автомобиль до Нового года

До 31 декабря при покупке нового автомобиля покупатели могут воспользоваться государственными налоговыми вычетами на электрические и гибридные модели, а с дилерскими скидками существенно сэкономить, подчеркнул автоэксперт Юрий Пащенко.

Он отметил, что многие производители и дилеры стимулируют продажи до конца года, предлагая различные льготы и скидки. Эксперт также выделил ликвидацию склада как причину для приобретения автомобиля до конца текущего года, поскольку с наступлением нового года на рынок поступают новые модели, сообщает Зарулем.

Дилеры, чтобы стимулировать спрос, предлагают привлекательные цены и бонусы на "старые" модели. Бесплатное техобслуживание, увеличенные гарантии и другие бонусы делают покупку еще более привлекательной для клиентов.