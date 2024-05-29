Оклейка автомобиля пленкой может помочь продлить срок службы кузова, но неправильное выполнение этой процедуры может привести к его разрушению. Ярослав Кукарин, руководитель направления кузовного ремонта в Fit Service, пояснил, что если на кузовных деталях есть сколы или вмятины, то они могут вызвать коррозию и разрушение под пленкой. Также из-за воздуха, оставшегося под пленкой, могут образоваться пузыри, которые со временем приведут к разрыву пленки под воздействием воды или ветра, сообщает Газета.Ру.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо сначала устранить повреждения: покрасить деталь до заводского состояния или использовать специальный аппликатор для мелких сколов, чтобы заполнить дефекты краской и лаком. После этого деталь шлифуется и обрабатывается абразивом. Если повреждений много, потребуется полноценная покраска перед оклейкой пленкой.

Фото: commons.wikimedia.org/Martin Vorel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)