Автоэксперт Денис Мигаль рекомендует тщательно подготовить автомобиль к поездкам на дачу. Важно регулярно мыть машину, особенно днище, чтобы избавиться от глины и грязи на подвеске и колесных арках.

Также необходимо установить защиту для мотора, трансмиссии и других уязвимых компонентов.

В период майских праздников, когда вероятны длительные пробки, может возникнуть риск перегрева мотора из-за длительного простоя в пробках. Поэтому перед выездом следует проверить систему охлаждения, радиатор и термостат, сообщает За Рулем.

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