На основании проведенного анализа Национального агентства по прогнозированию исследована стоимость владения популярным автомобилем Москвич 3 в течение пяти лет. Вследствие существенного снижения цен на данную модель в марте месяце, она приобрела значительную популярность среди российских автолюбителей.
Специалисты маркетингового агентства НАПИ учитывали различные факторы, такие как место проживания владельца (Москва), пробег в год (15 тыс. км), страхование (включая каско), затраты на покупку покрышек и их смену, средний расход топлива, стоимость технического обслуживания, налоги и сборы.
По итогам исследования было установлено, что ежегодные расходы на владение автомобилем составляют 328,3 тыс. рублей. За пять лет общая сумма расходов достигает 1,641 млн рублей. Важно отметить, что стоимость автомобиля в комплектации "Комфорт" составляет 1,8 млн рублей. Таким образом, расходы на владение данным автомобилем за пять лет приблизительно равны его первоначальной стоимости, сообщает За Рулем.
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