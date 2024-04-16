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На УАЗе сообщили об увеличении выпуска продукции на 65,8%
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:28

На УАЗе сообщили об увеличении выпуска продукции на 65,8%

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) значительно увеличил производство автомобилей, достигнув роста на 65,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот успех отразился на промышленном производстве региона, где индекс составил 124,6%, а в обрабатывающей промышленности — 130,6%.

УАЗ играет ключевую роль в развитии автомобилестроения региона и планирует дальнейшее расширение производства. Компания "Соллерс" намерена вложить более 5,5 млрд рублей в развитие УАЗ.

В рамках этого роста, УАЗ возобновил производство и продажи экспедиционных версий моделей СГР и Хантер, снабдив их дополнительным внедорожным оборудованием, сообщает За Рулем.

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