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Fit Service определил ключевые признаки скорого обрыва ремня ГРМ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:46

Fit Service определил ключевые признаки скорого обрыва ремня ГРМ

Эксперт Никита Родионов подчеркнул серьезность проблемы обрыва ремня ГРМ и предупредил об аварийных последствиях.

Первым признаком является падение мощности двигателя, сопровождаемое затрудненным запуском и вибрациями. Дополнительно, повышенная дымность выхлопа может указывать на неправильное смешивание топливной смеси, а нештатные звуки из моторного отсека, такие как шелестящие или тикающие звуки, могут свидетельствовать о поломке ремня.

Попадание масла на ремень или обнаружение трещин и потертостей также могут быть признаками близкого к обрыву состояния ремня.

Ремень ГРМ требует замены каждые пять лет или 100 тысяч километров пробега, но производители могут рекомендовать замену раньше в зависимости от марки и модели автомобиля, сообщает Газета.Ру.

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