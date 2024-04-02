Fit Service определил ключевые признаки скорого обрыва ремня ГРМ

Эксперт Никита Родионов подчеркнул серьезность проблемы обрыва ремня ГРМ и предупредил об аварийных последствиях.

Первым признаком является падение мощности двигателя, сопровождаемое затрудненным запуском и вибрациями. Дополнительно, повышенная дымность выхлопа может указывать на неправильное смешивание топливной смеси, а нештатные звуки из моторного отсека, такие как шелестящие или тикающие звуки, могут свидетельствовать о поломке ремня.

Попадание масла на ремень или обнаружение трещин и потертостей также могут быть признаками близкого к обрыву состояния ремня.

Ремень ГРМ требует замены каждые пять лет или 100 тысяч километров пробега, но производители могут рекомендовать замену раньше в зависимости от марки и модели автомобиля, сообщает Газета.Ру.