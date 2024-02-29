Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля

Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.

Первое правило — регулярная профилактика. Пономарев советует посещать автосервис два раза в год для диагностики двигателя, что позволит выявить и предотвратить проблемы на ранних стадиях.

Второе — обслуживание топливно-воздушной системы каждые 20-30 тысяч километров пробега. Это включает в себя чистку инжектора, обслуживание дроссельной заслонки и замену топливных фильтров, что положительно сказывается на характеристиках автомобиля и ресурсе двигателя.

Третье правило — своевременная замена технических жидкостей, таких как масло и охлаждающая жидкость. Пономарев подчеркивает необходимость учитывать условия эксплуатации в России и рекомендует менять масло каждые 5-7 тысяч километров.

Наконец, он подчеркивает важность понимания взаимосвязи различных систем в автомобиле и предупреждает о том, что неправильная работа одного узла может повлечь за собой выход из строя других. Правильное обслуживание и внимание к состоянию машины помогут сохранить ее мотор в хорошем состоянии на долгие годы, сообщает Российская Газета.