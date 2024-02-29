Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля

Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.
Первое правило — регулярная профилактика. Пономарев советует посещать автосервис два раза в год для диагностики двигателя, что позволит выявить и предотвратить проблемы на ранних стадиях.
Второе — обслуживание топливно-воздушной системы каждые 20-30 тысяч километров пробега. Это включает в себя чистку инжектора, обслуживание дроссельной заслонки и замену топливных фильтров, что положительно сказывается на характеристиках автомобиля и ресурсе двигателя.
Третье правило — своевременная замена технических жидкостей, таких как масло и охлаждающая жидкость. Пономарев подчеркивает необходимость учитывать условия эксплуатации в России и рекомендует менять масло каждые 5-7 тысяч километров.
Наконец, он подчеркивает важность понимания взаимосвязи различных систем в автомобиле и предупреждает о том, что неправильная работа одного узла может повлечь за собой выход из строя других. Правильное обслуживание и внимание к состоянию машины помогут сохранить ее мотор в хорошем состоянии на долгие годы, сообщает Российская Газета.
Пользователи смартфонов Xiaomi столкнулись с серьезными проблемами после установки свежего обновления
Обновление, включающее MIUI 14 и HyperOS, приводит к постоянной перезагрузке смартфонов из-за изменений в шторке быстрого доступа. Проблема затрагивает даже те модели, которые не планировались для обновления.
Ученые из Китая выяснили, что кипячение удаляет из воды до 90% частиц микропластика
Исследование, проведенное китайскими учеными под руководством профессора Эдди Цзэна из Университета Цзинань, выявило, что кипячение воды удаляет от 80% до 90% мелких и крупных частиц микропластика. Это происходит за счет осаждения частиц на дне и стенках сосудов вместе с накипью из карбоната кальция, образующегося при высоких температурах.
Врач Михалева рекомендует пожилым людям избегать определенных продуктов в своем рационе
Мясная гастрономия, особенно красное мясо, является канцерогеном первого класса опасности, увеличивая риск развития рака кишечника и других заболеваний, таких как ожирение, диабет и артериальная гипертензия. Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина делает красное мясо нежелательным для пожилых людей.
В Apple объявили о списках устройств, которые получат обновление до iOS 18 и iPadOS 18
iOS 18 будет совместима с моделями начиная от iPhone SE 2 (3-го поколения) до последних моделей iPhone 15. iPadOS 18 будет доступен для планшетов с процессорами A10X Fusion и более новыми.