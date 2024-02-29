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Стало известно, какой автомобиль возможно станет возрожденной
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:18

Стало известно, какой автомобиль возможно станет возрожденной "Волгой"

На Горьковском автозаводе возможно возрождение легендарной марки "Волга" с помощью седана Changan Raeton Plus, обнаруженного рядом с бывшим цехом сборки автомобилей Volkswagen.

Raeton Plus, не выведенный на российский рынок в 2023 году, стал объектом интереса после заявлений о возможном представлении первой новой модели "Волги" ГАЗом летом 2024 года. Пока неизвестно, будет ли именно Raeton Plus выбран для этой роли, но факт его присутствия на заводе вызывает спекуляции, сообщает Газета.Ру.

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