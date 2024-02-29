Стало известно, какой автомобиль возможно станет возрожденной "Волгой"

На Горьковском автозаводе возможно возрождение легендарной марки "Волга" с помощью седана Changan Raeton Plus, обнаруженного рядом с бывшим цехом сборки автомобилей Volkswagen.
Raeton Plus, не выведенный на российский рынок в 2023 году, стал объектом интереса после заявлений о возможном представлении первой новой модели "Волги" ГАЗом летом 2024 года. Пока неизвестно, будет ли именно Raeton Plus выбран для этой роли, но факт его присутствия на заводе вызывает спекуляции, сообщает Газета.Ру.
Renault представила на Женевском автосалоне электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech
Модель стала особенно интересной из-за использования новой платформы AmpR Small, обещающей эффективную электромобильную архитектуру.
Палеонтологи из Германии обнаружили окаменевшего кальмара-вампира возрастом 183 миллиона лет в Люксембурге
Опубликовав статью в Swiss Journal of Palaeontology, ученые описали местонахождение и состояние ископаемого, а также провели сравнение с современными видами кальмаров-вампиров.
Эксперты: недельный отдых на Каспийском море в летний период обойдется в среднем в 50 тысяч рублей на двоих
Пляжный сезон в регионе начинается в июне и продолжается до сентября, с песчаными пляжами, идеально подходящими для семей с детьми из-за пологого входа в море. Однако, формат "все включено" предлагается редко, преимущественно ограничиваясь завтраками в гостиницах.
Chery расширяет своё присутствие на российском рынке с новым автомобильным брендом Chery Tiggo
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