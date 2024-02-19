В США выставлен на продажу раритетный автомобиль из СССР

На американском рынке автомобилей появилось необычное объявление о продаже советской классики — седана ГАЗ-24 "Волга" 1978 года. Автомобиль, собранный в 1976 году, привлек внимание на аукционе Goodingco.com.
ГАЗ-24 "Волга" была представлена впервые на Британском международном мотор-шоу в 1970 году. Новый владелец получит не только редкий автомобиль на американском рынке, но и наследие в виде протоколов нарушений ПДД от 1978 года. Стоимость автомобиля оценивается в 20-30 тыс. долларов.
ГАЗ-24 "Волга" имеет пробег 54 тыс. км, мотор 2,4 литра с мощностью 95 л. с. и поставляется с оригинальной документацией и инструментами. Торги по лоту намечены на конец февраля, сообщает SM.News.
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