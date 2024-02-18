Автоэксперты выделили уязвимости китайских автомобилей перед угоном

Эксперты "Авторевю" обнаружили, что китайские автомобили страдают от низкой защиты от угона из-за их недостаточной устойчивости к электронным вмешательствам. Основные уязвимости включают в себя возможность легкого обхода штатного иммобилайзера через диагностический разъем, доступность электронных кодов и конфигураций ключей в интернете, и отсутствие эффективной защиты от вскрытия дверей, отключения клаксона и вскрытия капота.
Эксперты рекомендуют владельцам китайских автомобилей установить дополнительные меры безопасности, такие как иммобилайзер с цифровой блокировкой силового агрегата и электромеханический замок капота или защитный кожух для электронного блока управления.
Бюджетные китайские марки, такие как Chery, Geely, Haval и Changan, оказываются особенно уязвимыми из-за низкого уровня защиты, который не соответствует требованиям российского рынка. По словам эксперта, защита китайских автомобилей от угона значительно отстает от западных брендов, на несколько десятилетий, сообщает Газета.Ру.
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