Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 92,5492
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 99,3523
Автоэксперты выделили уязвимости китайских автомобилей перед угоном
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:27

Автоэксперты выделили уязвимости китайских автомобилей перед угоном

Эксперты "Авторевю" обнаружили, что китайские автомобили страдают от низкой защиты от угона из-за их недостаточной устойчивости к электронным вмешательствам. Основные уязвимости включают в себя возможность легкого обхода штатного иммобилайзера через диагностический разъем, доступность электронных кодов и конфигураций ключей в интернете, и отсутствие эффективной защиты от вскрытия дверей, отключения клаксона и вскрытия капота.

Эксперты рекомендуют владельцам китайских автомобилей установить дополнительные меры безопасности, такие как иммобилайзер с цифровой блокировкой силового агрегата и электромеханический замок капота или защитный кожух для электронного блока управления.

Бюджетные китайские марки, такие как Chery, Geely, Haval и Changan, оказываются особенно уязвимыми из-за низкого уровня защиты, который не соответствует требованиям российского рынка. По словам эксперта, защита китайских автомобилей от угона значительно отстает от западных брендов, на несколько десятилетий, сообщает Газета.Ру.

Мир

Турция объявила о новых планах по туризму

Турция объявила о новых планах по туризму

Турецкое правительство под руководством министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя объявило о своей цели войти в первую тройку стран по количеству туристов к 2028 году.

Читать полностью
Lenovo представила ноутбук с двумя OLED-дисплеями

Lenovo представила ноутбук с двумя OLED-дисплеями

Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga Book 9 13IMU9, оснащенный двумя потрясающими 13,3-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 2,8K, пиковой яркостью 400 нит и частотой обновления 60 Гц. Обе панели сенсорные.

Читать полностью

Общество

Кардиолог Бокерия подчеркивает важность употребления жиров высокого качества для здоровья

Кардиолог Бокерия подчеркивает важность употребления жиров высокого качества для здоровья

Кардиолог Ольга Бокерия сообщает, что такие жиры важны для здоровья мозга, сердца и сосудов, а также для производства гормонов. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, авокадо и красном мясе, а также полиненасыщенные жиры, присутствующие в рыбе, грецких орехах и семенах, играют важную роль в поддержании здоровья.

Читать полностью
Врачи выделили признаки высокого уровня сахара в крови, которые часто остаются незамеченными

Врачи выделили признаки высокого уровня сахара в крови, которые часто остаются незамеченными

Эти симптомы включают чрезмерную жажду, сухость кожи, тягу к сладкому, частые посещения туалета и раздражительность. Однако также важно обращать внимание на необычные проявления, такие как проблемы с деснами, усугубление пародонтита, рост микробов и инфекции из-за повышенного уровня сахара.

Читать полностью

Новости