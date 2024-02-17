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Автоэксперт Константинов рассказал, может ли современный мотор пройти миллион километров
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:05

Автоэксперт Константинов рассказал, может ли современный мотор пройти миллион километров

Павел Константинов, директор департамента механического ремонта в "Люкс" АГ "Авилон", отмечает, что этот рубеж прежде всего реалистичен для магистральных грузовиков, но современные двигатели легковых автомобилей также имеют потенциал при правильном обслуживании и вождении.

Важными факторами для продления срока службы двигателя являются регулярное техобслуживание, использование качественного топлива и аккуратное вождение. Эти меры помогут сохранить двигатель и другие системы автомобиля в хорошем состоянии на долгие годы, сообщает Российская Газета.

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