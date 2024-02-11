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Новый рамный внедорожник BAIC BJ40 теперь доступен в России по цене 4,2 млн рублей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:07

Новый рамный внедорожник BAIC BJ40 теперь доступен в России по цене 4,2 млн рублей

Это второе поколение модели, выпущенное в 2024 году, отличается от предыдущего варианта более высокой мощностью и функциональностью. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбодвигателем с мощностью 245 л. с. и восьмиступенчатым гидромеханическим "автоматом".

Для увеличения проходимости предусмотрены блокировки обоих межколесных дифференциалов. Внутреннее пространство оборудовано кожаным салоном, мультифункциональным кожаным рулем и цифровой приборной панелью, а также двумя большими экранами на передней панели для мультимедийного и развлекательного контента.

Сравнивая цены, предложение частного продавца выгоднее, чем модель предыдущего поколения, которая собирается на заводе "Автотор" в Калининграде и стоит от 4 340 000 рублей, сообщает Autonews.

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