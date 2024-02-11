Новый рамный внедорожник BAIC BJ40 теперь доступен в России по цене 4,2 млн рублей

Это второе поколение модели, выпущенное в 2024 году, отличается от предыдущего варианта более высокой мощностью и функциональностью. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбодвигателем с мощностью 245 л. с. и восьмиступенчатым гидромеханическим "автоматом".
Для увеличения проходимости предусмотрены блокировки обоих межколесных дифференциалов. Внутреннее пространство оборудовано кожаным салоном, мультифункциональным кожаным рулем и цифровой приборной панелью, а также двумя большими экранами на передней панели для мультимедийного и развлекательного контента.
Сравнивая цены, предложение частного продавца выгоднее, чем модель предыдущего поколения, которая собирается на заводе "Автотор" в Калининграде и стоит от 4 340 000 рублей, сообщает Autonews.
Компания Ford убирает автоматическую парковку из автомобилей
Компания Ford решила снизить затраты и повысить рентабельность за счет исключения опций из своих моделей. В рамках этой стратегии, компания приняла решение удалить автоматическую парковку из списка доступных функций.
Ученые из Университета Кордовы разработали метод превращения осадков сточных вод в активированный уголь
Процесс начинается с сушки и измельчения осадка, который затем смешивается с гидроксидом калия (KOH) для активации. Этот метод требует на 50% меньше KOH по сравнению с традиционными методами, что делает его экологически более дружелюбным и экономически эффективным.
Внедорожник Chevrolet Niva из автопарка "За рулем" преодолел 180 000 км без серьезных поломок
Хотя были некоторые непредвиденные проблемы, такие как поломка спидометра из-за неисправности датчика скорости и замена поводков стеклоочистителя, они были отремонтированы с небольшими затратами.
Исследователи выделили упражнение, снижающее кровяное давление быстрее кардио
Научные исследования, проведенные учеными из Canterbury Christ Church University и опубликованные на портале BMJ Sports, выявили, что даже небольшая физическая активность оказывает значительное влияние на кровяное давление.