Эксперт Рузанов дал советы по открытию замерзшей двери автомобиля

При замерзании дверей автомобиля из-за зимних температурных изменений рекомендуется избегать сильного усилия при попытках открыть дверь после разблокировки замка, так как механизмы могут быть повреждены.
Вместо этого рекомендуется постучать по периметру рамы двери, чтобы разрушить лед в уплотнителе. Если одна дверь не открывается, стоит попробовать другие. В случае хэтчбека или кроссовера можно использовать доступ через багажник, который обычно менее подвержен замерзанию.
Специалист предупреждает от применения кипятка, огня или фена, так как это может вызвать серьезные проблемы с автомобилем. Вместо этого рекомендуется отогреть автомобиль и попытаться открыть двери изнутри после его прогрева, сообщает Российская Газета.
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