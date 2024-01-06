Эксперт Соколов поделился рекомендациями по подготовке автомобиля к зимним поездкам

Важными вещами в автомобиле во время зимнего путешествия, по мнению Максима Соколова, являются лопата, щётка со скребком, салфетки, незамерзайка, антиобледенитель, антизапотеватель, провода для прикуривания, знак аварийной остановки, фонарь, буксировочный трос, запасные лампочки, инструменты, пиротехника, огнетушитель, компрессор, домкрат, тёплые вещи, одеяло, запасная антифриза и масла, складной нож, цепи противоскольжения, сухой паёк, а также продукты.
Соколов также рекомендует осмотреть автомобиль перед поездкой, включая проверку двигателя, свечей, патрубков, уровня масла и антифриза. Приближаясь к плановому ТО, следует его пройти. Также важно проверить фары, заменить лампочки, осмотреть подвеску, шины, тормозные системы.
Планирование маршрута и знание особенностей дороги также являются ключевыми аспектами подготовки к зимним поездкам. Кроме того, он советует уделять внимание документам, состоящим из водительского удостоверения, страховки на автомобиль и СТС, учитывая возможные проблемы, такие как перегрев двигателя или неполадки с цилиндрами, сообщает RT.
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