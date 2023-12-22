Эксперт Колодочкин рекомендует российским водителям мыть свои автомобили зимой не реже одного раза в неделю

Эксперт в области автомобильной техники Михаил Колодочкин рекомендует российским водителям мыть свои автомобили не реже одного раза в неделю в зимний период. Он подчеркивает, что такая процедура помогает уменьшить отрицательное воздействие противогололедных реагентов, которые могут оседать на поверхности машины. Важно отметить, что в случае сильных морозов, когда вода может замерзнуть на кузове вместе с деталями автомобиля, следует воздерживаться от мойки, сообщает Газета.Ру.
Эксперт также отмечает, что при текущей переменчивой погоде с оттепелью дополнительные меры для защиты автомобиля не требуются, поскольку современные кузова достаточно хорошо защищены от воздействия влаги. Таким образом, регулярная мойка автомобиля играет важную роль в поддержании его внешнего состояния и защите от вредных воздействий зимних условий.
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