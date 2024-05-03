Ресурс За Рулем опубликовал список рекомендаций по обслуживанию двигателя: Рекомендуется прослушивать двигатель при низкой температуре, так как множество неисправностей на разогретом моторе могут быть незаметны.

После запуска двигателя не должны быть слышны стуки гидрокомпенсаторов, поскольку замена их является сложной и дорогостоящей процедурой.

Если вы слышите стук поршней, это может указывать на увеличение зазоров между компонентами.

Шум цепи привода ГРМ? Возможно, проблема в работе гидроподъемника.

Важно, чтобы работа двигателя была плавной и стабильной. При прогреве обороты должны постепенно снижаться.

Подавите педаль газа резко, но без нагрузки. Оцените, как двигатель набирает обороты. Не должно быть провалов или посторонних шумов. Если слышны стуки, это могут быть шатунные вкладыши, что свидетельствует о необходимости скорой замены двигателя.

Наличие неплотностей в соединении компонентов впускной системы может проявиться шипением воздуха. В нормальном состоянии шум воздушного потока будет едва слышен.

Некоторые нечестные продавцы автомобилей могут прикрыть стук двигателя, слабо закрепив компоненты в выхлопной системе.

Если известна модель авто, вы можете взять такую же в каршеринге для сравнения работы двигателей.

Поглушите двигатель и осмотритесь через отверстие маслозаливной горловины. Цвет деталей должен быть светлым, что говорит об их надлежащем состоянии. Не должно быть сгустков копоти или застарелого масла.

При большом пробеге двигатель может иметь коричневый оттенок внутренних деталей.

Однако слишком толстый слой масляных отложений указывает на возможные проблемы.

Прежний владелец может протереть поверхности деталей, чтобы замаскировать проблемы. Для более подробного осмотра используйте фонарик и исследуйте детали из разных углов.

Обратите внимание на внутреннюю сторону пробки маслозаливной горловины. Там не должно быть черных сгустков или застарелых отложений. В некоторых случаях можно наблюдать желтоватую эмульсию зимой, что связано с конденсацией влаги. Но появление капель антифриза может указывать на проникновение охлаждающей жидкости в масло, что может привести к дорогостоящему ремонту двигателя.

Не должно быть течи масла через маслозаливную горловину. Незначительное количество капель допустимо, но более серьезная проблема может свидетельствовать о проникновении картерных газов в голову блока цилиндров. Это легко проверить, положив крышку на горловину, но не закручивая её. Крышка не должна сильно подпрыгивать.

При правильном уходе за двигателем уровень масла на щупе будет на верхней отметке. Цвет масла не должен быть черным.

Необычно свежее масло тоже может вызывать подозрения, так как некоторые владельцы меняют его перед продажей, рассчитывая на недостаточный опыт покупателя.

Присутствие частичек сажи на щупе указывает на проблемы. Картерные газы не должны выходить через отверстие для щупа.

Слегка пыльный двигатель — хороший признак, что нет протечек технических жидкостей.

Чистый до блеска двигатель может предполагать попытки скрыть течь масла или антифриза. Некоторые продавцы моют только переднюю часть двигателя. Пользуясь фонариком и зеркальцем, изучите заднюю часть двигателя.

Подтеки в районе головки цилиндров указывают на повышенное давление в картере двигателя.

Необходимо также проверить систему охлаждения, исключив её утечки. Пока двигатель не разогрелся, загляните в расширительный бачок. Присутствие маслянистой жидкости в охлаждающей системе может говорить о проблемах.

Если при запуске холодного двигателя из глушителя вылетает сизый дым, это может быть признаком опасного расхода масла.

Для проверки этого симптома на горячем двигателе увеличьте обороты до 3000 об/мин, удерживая их на этом уровне несколько секунд, а затем резко увеличьте до 5000 об/мин.

Если дым сизого цвета вырывается из выхлопной трубы, стоит обратить внимание на уровень масла.

Увеличенный расход масла с информацией о сизом дыме при ускорении может говорить о серьезных проблемах с двигателем.

Темный конец выхлопной трубы с застарелыми отложениями указывает на необходимость отказаться от приобретения такого автомобиля.

Распространённый прием перекупов — протирка конца выхлопной трубы перед продажей. Однако иногда всё равно придется воспользоваться фонариком для более подробного осмотра.

Упомянутые методы проверки мотора могут помочь выявить явные проблемы. Если техническое состояние двигателя соответствует указанным критериям, рекомендуется провести более глубокую диагностику для обнаружения скрытых неисправностей.

На этом этапе можно будет, например, произвести демонтаж свечей и изучить состояние внутри двигателя. Замерять компрессию, а также осмотреть клапанные тарелки и цилиндры при помощи эндоскопа для более детального анализа. При проведении подобной диагностики специалист сможет выявить все проблемы мотора.

Этот подход поможет владельцам автомобилей лучше понять состояние двигателя и избежать возможных проблем в дальнейшем.

Фото: commons.wikimedia.org/Stahlkocher (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)