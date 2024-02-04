Регулярный автобусный маршрут, соединяющий Ростов-на-Дону и Стамбул, будет запущен с 1 марта

Автобусы будут отправляться из Ростова-на-Дону в 9:00 во вторник, пятницу и воскресенье, с прибытием в Стамбул в 1:00 в четверг, воскресенье и вторник. Стоимость билета в одну сторону составит 110 долларов или примерно десять тысяч рублей.

Маршрут также включает остановки в городах Семикаракорск, Зимовники, Сальск, Пятигорск, Нальчик и Трабзон, с частью пути проходящей через Грузию. По плану, путешествие займет более двух суток, с санитарными остановками каждые четыре часа. В социальных сетях отмечается выгодная цена на билеты, но некоторые комментаторы высказывают сомнения относительно продолжительности поездки, сообщает РИА Новости.